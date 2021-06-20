Поліція розшукує безвісно зниклого 15-річний хлопця (фото)

Полтавським районним управління поліції розшукується 15-річний Владлен Сказка, мешканець Полтави.

Відомо, що хлопець 16 червня пішов з дому і на даний час не повернувся.

Прикмети неповнолітнього: на вигляд 15-17 років, зріст 160 см, світло-русяве волосся, коротка зачіска, очі блакитні, на задній частині голови шрам.

Якщо вам відома інформація про хлопця, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 0506062919, (0532) 51-77-55 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією відділу ювенальної превенції УПД ГУНП)