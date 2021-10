Помер актор «Друзів», який зіграв Гантера

У віці 59 років помер актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гантера в серіалі «Друзі».

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

“Тайлер тихо помер у неділю вранці у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Якщо ви зустріли його одного разу, ви отримали друга на все життя”, – йдеться в заяві його менеджера.

У 2018 році у Тайлера діагностували рак простати на пізній стадії, який потім поширився на його кістки.

У серіалі “Друзі” Гантер працював офіціантом і менеджером у кав’ярні Central Perk.

Він був закоханий у персонажа Дженніфер Еністон Рейчел протягом усього серіалу, яка також працювала там офіціанткою в перші сезони шоу.

Крім “Друзів”, Тайлер зіграв в таких серіалах, як “Сабріна — маленька відьма” (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), “Журнал мод” (Just Shoot Me !, 1997-2003) і “Клініка” (Scrubs, 2001-2010). // Букви