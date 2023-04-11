Рада ухвалила законопроект, який забороняє салюти в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів, що передбачає заборону салютів.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

“В Україні нарешті забороняють салюти (7438). Рада ухвалила відповідний законопроєкт в цілому. За – 290”, – написав Гончаренко.

Зі слів нардепа, забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.

23 червня торік Київрада ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків та пересування автомобілів без глушника у столиці.