Рада ухвалила законопроект, який забороняє салюти в Україні
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів, що передбачає заборону салютів.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
“В Україні нарешті забороняють салюти (7438). Рада ухвалила відповідний законопроєкт в цілому. За – 290”, – написав Гончаренко.
Зі слів нардепа, забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.
23 червня торік Київрада ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків та пересування автомобілів без глушника у столиці.
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