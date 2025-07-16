Рада визнала депортацією примусове виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках

Верховна Рада визнала депортацією примусове виселення українців із місць їхнього постійного проживання на території Польщі у період від 1944 по 1951 роки, зокрема під час операції “Вісла”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроєкт.

Згідно з документом, Україна “визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства”. Зокрема, людей українського походження, примусово переселених з Польської Народної Республіки на підставі рішень органів колишнього СРСР та ПНР у період 1944-1951 років, додали до переліку тих, що мають статус депортованих. “Держава гарантує особам українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їх постійного компактного проживання на території Польської Республіки у період 1944-1951 років, а в разі їх смерті – членам їхніх сімей, право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їм внаслідок депортації, у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом міністрів України, у вигляді одноразової матеріальної допомоги”, – йдеться в законопроєкті.