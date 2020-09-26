Разом із зниклою у Львові 8-річною школяркою розшукують її тітку (фото)
Поліція за камерами спостереження встановила, що дитина сама вийшла з школи і пішла в напрямку дому, дорогою її зустріла жінка
З’явилося фото жінки, яка може бути причетна до зникнення 8-річної школярки у Львові у п’ятницю. Про це пише Depo.Львів, з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича. Поліція за камерами спостереження встановила, що дитина сама вийшла з школи і пішла в напрямку дому, дорогою її зустріла жінка, яка є її тіткою.
Наразі встановлюють місце перебування дитини і жінки. Жінка теж зникла і її місце перебування також невідоме.
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