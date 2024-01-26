Reuters: Китай попросив Іран стримати напади хуситів

Китайські чиновники попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири іранські джерела та дипломата, знайомого з цим питанням.

Обговорення нападів і торгівлі між Китаєм і Іраном відбулися на кількох нещодавніх зустрічах у Пекіні та Тегерані, повідомили іранські джерела.

Неназваний іранський чиновник: “По суті, Китай каже: “Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість”.

Напади, які, за словами хуситів, здійснюються на підтримку палестинців у Секторі Гази, підвищили вартість доставки та страхування, порушивши ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким широко користуються кораблі з Китаю.

Китайські офіційні особи, однак, не зробили жодних конкретних коментарів або погроз щодо того, як торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати, якщо його інтересам буде завдано шкоди нападами хуситів, повідомили чотири іранські джерела.