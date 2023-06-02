Секретар РНБО різко відповів «слузі» Бужанському: Проросійська сволота… буде під корінь зачищена

Секретар Ради національної безпекиі оборони Олексій Данілов у Twitter порадив забиратися з політики скандальному нардепу Максиму Бужанському від “Слуги народу”, який відмовився переходити на українську мову в ефірі новин.

“Недобиткам т.зв. “російського світу”, які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на “русскам”, не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні.

Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб”.

Раніше Бужанський від “Слуги народу” відмовився переходити на українську мову в ефірі телемарафону 31 травня.

Його запросили дати коментар, чому він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.

Однак до обговорення так і не дійшли. Спершу нардеп проігнорував вітання “Слава Україні”, за кілька митей промовив “Так, слава Україні..”. Після чого почав свою промову російською. // УП