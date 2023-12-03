Шахраї в Telegram створили фейковий акаунт Міністра оборони України

Published

Шахраї створили фейковий акаунт в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на допис Міноборони в Telegram.

Шахраї в Telegram створили фейковий акаунт Умєрова

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)

“Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Telegram невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України”, – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що сьогодні шахраї почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.

“Звертаємо вашу увагу – у Рустема Умєрова немає акаунту в Telegram. Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього”, – йдеться у повідомленні.

Like

Tags:

You may also like...