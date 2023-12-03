Шахраї в Telegram створили фейковий акаунт Міністра оборони України
Шахраї створили фейковий акаунт в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на допис Міноборони в Telegram.
“Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Telegram невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України”, – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що сьогодні шахраї почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.
“Звертаємо вашу увагу – у Рустема Умєрова немає акаунту в Telegram. Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього”, – йдеться у повідомленні.