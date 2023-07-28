Ще один нардеп «служить народу» на острові в Середземному морі

Народний депутат від “Слуги народу” Андрій Холодов вже пів року перебуває за межами України. Кажуть, живе на Кіпрі.

Про це йдеться у розслідуванні проекту “Схеми” видання “Радіо Свобода”

Як з’ясували журналісти, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.

За даними джерел “Схем” із доступом до бази перетину кордону, востаннє Холодов був в Україні 21 січня. О 10-й ранку того дня він виїхав через пункт пропуску “Порубне” у Чернівецькій області до Румунії на автомобілі Mercedes GLS 450.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України.

За даними “Схем”, зараз нардеп перебуває з сім’єю на Кіпрі, де має родинний маєток.

Згідно з даними джерел, щонайменше у червні та липні 2022-го, а також травні і липні 2023-го року Холодов перебував на цьому острові. Саме там “Схеми” раніше віднайшли у власності родини Холодових маєток – поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Також журналісти з’ясували, що за кордоном родина Холодова розбудовує бізнес. Наприкінці грудня 2022-го року дружина нардепа Катерина Шаховська придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

За інформацією журналістів, Шаховська позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко – дружини кума Путіна Віктора Медведчука.

У Відні розташований і салон весільних та вечірніх суконь, який також належить дружині Холодова.

Андрій Холодов на неодноразові дзвінки та повідомлення журналістів не відповів. “Схеми” також відправили лист із питаннями на пошту депутата.

Ще у березні 2022 року “Українська правда” писала про те, що нардеп Холодов разом із дружиною виїхав з України, а в партії це пояснили гуманітарною місією.

У середині липня заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії “Слуга народу” 48-річного Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові на Мальдівах. // УП