Скончался актер Валентин Гафт

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет.

Об этом сообщила ТАСС его жена Ольга Остроумова, передает УНН.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала жена.

Справка: Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984).

Среди наиболее популярных киноработ Валентина Гафта: лакей Брассет в музыкальном фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея» (1975, режиссер Виктор Титов), Игорь в мелодраме «Дневной поезд» (1976, Инесса Селезнева), председатель гаражного кооператива Сидорин в трагикомедии «Гараж» (1979, Эльдар Рязанов), полковник Иван Покровский в комедии «О бедном гусаре замолвите слово» (1980, Эльдар Рязанов), Аполлон Сатанеев в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, Константин Бромберг), Павел Иконников в детективе «Визит к Минотавру» (1987, Эльдор Уразбаев), Дмитрий Логинов в трагикомедии «Небеса обетованные» (1991, Эльдар Рязанов), присяжный в драме «12» (2007, Никита Михалков) и др. В общей сложности его фильмография насчитывает более ста ролей в различных фильмах и сериалах.

Актер занимался озвучиванием мультипликационных фильмов. Принимал участие в записи более двадцати радиоспектаклей.

Валентин Гафт известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы. Автор книг «Я постепенно познаю…» (1997), «Жизнь — театр» (1998, совместно с Леонидом Филатовым), «Сад забытых воспоминаний» (1999), «Красные фонари» (2007), «Мостовая» (2017) и др.