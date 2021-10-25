У Львові директорку приватної школи-гімназії оштрафували на ₴34 тис. за порушення вимог про вакцинацію співробітників

За таке саме порушення директорка школи в Золочеві обійшлася попередженням, бо визнала провину.

Галицький районний суд Львова постановив стягнути 34 тис. гривень з директорки приватної школи-гімназії Святої Софії за порушення вимог щодо вакцинації працівників закладу.

Про це йдеться в постанові Галицького суду від 13 жовтня.

Директорку приватного навчального закладу, який діє під егідою УГКЦ, визнали винною у тому, що 24 вересня вона допустила навчання офлайн без обов’язкової вакцинації 80% працівників.

У матеріалах справи є довідка про стан вакцинації співробітників школи. Пояснення директорки в постанові суду немає. На засідання вона не прийшла.

Аналогічна ситуація склалася у Золочівській ЗСО І-ІІІ ст. № 2 ім. Маркіяна Шашкевича, пише видання Щоденний Львів.

Директорку цієї школи звинуватили у тому, шо вона «не забезпечила належне функціонування закладу освіти, а саме — відвідування закладу освіти здобувачами освіти 5-11 класів, в якому менше, ніж 80% працівників не мають документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або однієї дози дводозної вакцини від COVID-19».

Проте директорку школи в Золочеві звільнили від відповідальності за малозначністю порушення. Суд обмежився усним зауваженням. Директорка визнала провину.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. До списку потрапили зокрема освітяни.

Як повідомляли, директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва подав позов до ОАСК щодо незаконності наказу про обов’язкову вакцинацію освітян. // LB.ua