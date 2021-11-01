Ушла из дома и пропала: на Днепропетровщине разыскивают 18-летнюю девушку (фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю Смирнову Ирину, которая ушла из дома еще 27 октября и с тех пор о ней ничего не известно. Девушка могла уехать в другой город.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на группу в Facebook ПОИСК-КР.

Ирина выглядит на 20 лет. Рост девушки около 167 см, вес 70 кг, плотного телосложения. Волосы белого цвета. Прическа короткая «каре». Была одета, возможно, в спортивный черный костюм.

Как сообщается, девушка вышла из дома 27 октября 2021 года в неизвестном направлении и связь с ней оборвалась. По словам родных, она раньше никогда не исчезала и не покидала место жительства без ведома родственников.

Есть вероятность, что она поехала к новой знакомой в Черновцы, с которой познакомилась в интернете.

Просьба всех, кому что-либо известно о местонахождении Ирины, сообщить об этом по телефонам: 097-5433030 или 097-4514512.