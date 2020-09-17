Смертельна ДТП сталася в тунелі на Одещині (фото)

У Роздільнянському районі Одеської області ранок почався з виявленого трупа в тунелі.

Внаслідок аварії, яка сталася сьогодні близько четвертої години ранку між населеними пунктами Павлівка та Кучурган, загинув водій автомобіля, два пасажири з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

За попередніми даними, водій «OPEL OMEGA», рухаючись на великій швидкості у бік села Кучурган, в’їхав у тунель та, не впоравшись з керуванням, зіткнувся зі стіною. Водій від отриманих травм загинув на місці, двоє його пасажирів, 1989 та 2000 року народження з численними переломами та травмами голови госпіталізовані до медичного закладу

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. // Вартові еспресо