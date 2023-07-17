Смертність на воді: цього року в Україні вже 543 загиблих, з них 45 – діти

Про це повідомили у понеділок у ДСНС України.

“Жахлива статистика загибелі на воді викликає серйозне занепокоєння. З початку року на водоймах України загинуло 543 людини, з яких 45 – діти. Тільки минулого тижня потонуло 48 громадян”, – вказали у ДСНС.

У ДСНС підкреслили, що ігнорування правил безпеки – основна причина трагічних випадків на воді. “Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми”, – наголосили рятувальники і дали кілька порад:

Купайтеся у місцях, де є рятувальні пости.

Обирайте сприятливі умови та погоду.

Слідкуйте за дітьми та будьте свідомими.

УНН