Смертність на воді: цього року в Україні вже 543 загиблих, з них 45 – діти

Published

Про це повідомили у понеділок у ДСНС України.

“Жахлива статистика загибелі на воді викликає серйозне занепокоєння. З початку року на водоймах України загинуло 543 людини, з яких 45 – діти. Тільки минулого тижня потонуло 48 громадян”, – вказали у ДСНС.

Скільки людей потонуло з початку року: страшна статистика загибелі на воді

У ДСНС підкреслили, що ігнорування правил безпеки – основна причина трагічних випадків на воді. “Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми”, – наголосили рятувальники і дали кілька порад:

  • Купайтеся у місцях, де є рятувальні пости.
  • Обирайте сприятливі умови та погоду.
  • Слідкуйте за дітьми та будьте свідомими.

УНН

Like

Tags:

You may also like...