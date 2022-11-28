Світло в Києві даватимуть по дві-три години двічі на добу – заява ДТЕК
Жителям столиці пообіцяли, що повернуться до відключення за графіками, як тільки вдасться збалансувати ситуацію
Жителів та гостей Києва очікують подальші екстрені відключення світла. Даний крок необхідний, щоб збалансувати енергосистему й уникнути аварій на обладнанні.
Згідно з розпорядженням НЕК Укренерго, потрібно знизити 60% потужності споживання Києва.
“Забезпечення світлом критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів вимагає 58% електроенергії, що залишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії. Робимо все можливе, щоб давати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу”, – йдеться в повідомленні.
У компанії запевнили, що повернуться до відключення за графіками, як тільки вдасться збалансувати ситуацію. Крім того, споживачів попросили обмежити використання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему. // УНІАНTweet