Только с начала июля на водоемах утонули 310 человек, в том числе 40 детей

859 случаев утопления зафиксировано с начала 2021 года. Из них 310 — только с начала июля. Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

В частности, 23 июля на пруду в с. Лозоватая Винницкого района силами ДПРЧ-21 г. Липовец в составе 5 человек и 2 ед. техники найдено, изъято из воды и передано работникам полиции тело мужчины 1962 года, который утонул во время купания. Похожий случай произошел и в Киевской области, где на р. Стугна в г. Обухов утонул мужчина 1988 года рождения.

“Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах”, — говорится в сообщении.