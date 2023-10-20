Увага! На Закарпатті пошкоджено тимчасову автомобільну переправу (схема об’їзду)
Через значні опади ускладнено дорожній рух між населеними пунктами Тересва та Бедевля Тячівського району: пошкоджено тимчасову автомобільну переправу, встановлену через річку Тересва.
Наразі обʼїзд транспорту здійснюється через село Нересниця. Загальна протяжність маршруту складає 32 км.
Наголошуємо, що в селі Нересниця дозволено проїзд через міст виключно транспортним засобам загальною вагою 24 тонни.
Після завершення усіх робіт рух переправою відновлять.Tweet