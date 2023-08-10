Троє людей загинули внаслідок зіткнення легковика та «швидкої» на Миколаївщині (фото)

Сьогодні, 10 серпня, приблизно о 13:20 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» неподалік с. Михайлівка Новоодеської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 093-714-45-20 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області