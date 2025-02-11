ЦПД спростував фейк прокремлівського Карлсона про продаж зброї з України картелям

Стара вигадка пропаганди ще з 2022 року.

Американський ультраправий проросійський пропагандист Такер Карлсон у своєму авторському шоу озвучив інформацію щодо того, що 50% наданої Сполученими Штатами зброї Україна продає мексиканським картелям. За словами “журналіста”, “це не просто здогадки, а факт”, при цьому американські спецслужби “знають про це і на цьому заробляють”.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони у своєму Telegram спростував вигадку Карлсона, звернувши увагу, що цей фейк було створено росіянами ще у 2022 році. Тоді вони поширили сюжет мексиканського телеканалу, де один з картелів мав буцімто придбану в України зброю – хоча ведучі навіть не могли назвати моделі без помилок.

У ЦПД нагадали, що весь процес постачання та використання озброєння перебуває під суворим контролем з боку міжнародних партнерів. Там також пояснили мету подібних вкидів: дискредитувати Україну та збільшити охоплення власних відео через використання “гайпової” теми. // LB.ua