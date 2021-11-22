У Вінницькому районі 16-річний водій вчинив ДТП, у якому травмувалось троє його пасажирів

Автопригода сталась о 23 годині 18 листопада поблизу села Микулинці Вінницького району. Після з’їзду в кювет та зіткнення з деревом автомобіля Ford, троє пасажирів легковика потрапили до лікарні. За кермом іномарки перебував 16-річний підліток, він не постраждав.

На місці події встановлено, що водій автомобіля Ford не мав права на керування транспортними засобами. Хлопець не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги, де зіткнувся з деревом і перевернувся.

Внаслідок автопригоди троє пасажирів легковика потрапили до лікарні: 15-річний хлопець, дівчина такого ж віку, та 23-річний хлопець.

Водій не постраждав, автомобіль належить його батькові.

Всі учасники автопригоди жителі села Микулинці.

Нагадаємо, що згідно чинного законодавства керувати автомобілями дозволено особам, які досягли 18-річного віку, пройшли повний курс навчання за відповідною програмою та отримали посвідчення водія відповідної категорії.

За цим фактом розпочате розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області