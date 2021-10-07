У Чехії в ДТП загинула 15-річна дівчина зі Львівщини

У місті Плезень автомобіль Audi збив на смерть 15-річну дівчину. Дитину збили, коли вона наздоганяла трамвай.

Про це повідомляє місцеве видання krimi-plzen.

Як повідомляють ЗМІ, у ДТП загинула 15-річна уродженка Дрогобича Христина Чорна.

ДТП трапилась у вівторок, 5 жовтня, на трамвайній зупинці. Автомобіль Audi збив дівчину, яка намагалась наздогнати трамвай і вибігла на дорогу. За словами очевидців ДТП, дівчина загинула на місці події ще до приїзду «швидкої».

«На місці ДТП у водія взяли відповідні аналізи, які показали, що чоловік не був під дією наркотичних чи психотропних речовин», – зауважила речниця поліції.

На сторінці drogobych_live в Instagram висловили співчуття: «Висловлюємо щирі співчуття рідним, однокласникам, друзям з приводу трагічної смерті Чорної Христини. Навчалась в 10 школі ім. Коновальця».

Директорка ліцею №10 у Дрогобичі Наталія Каратонова розповіла Zaxid.net, що Христина Чорна навчалася у цій школі до 4 класу. В 2015 році вона виїхала з батьками до Чехії. // Діло