У Черкасах двоє дівчат-підлітків впали у двометрову яму

У Черкасах двоє дівчат 14 та 15 років потрапили у двометрову яму. Рятувальники витягли їх на поверхню.

Одній з них знадобилась медична допомога, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Сьогодні у Черкасах на вулиці Грибній, до ями глибиною більше 2-х метрів потрапили двоє дітей та не могли самостійно вилізти.

Рятувальники підняли дівчат віком близько 14 та 15 років з ями на поверхню.

До прибуття автомобіля швидкої медичної допомоги, бійці ДСНС за допомогою спеціального капюшона підтримали легеневу систему одного із підлітків свіжим повітрям.

На місці події виявлено пластикові ємності з бензином. Обставини події встановлюють працівники поліції.