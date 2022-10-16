У ДТП під Дніпром двоє людей загинули, ще троє постраждали (фото)

23-річного загиблого водія з автомобіля “Mitsubishi Lancer” рятувальники вилучали за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення автомобілів “Mitsubishi Lancer” та “Volkswagen Golf VII” загинули два водії, ще троє людей постраждали.

Про це повідомило у Facebook Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що сьогодні о 15:05 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автошляху Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя поблизу села Братське Дніпровського району, сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили з автомобіля “Mitsubishi Lancer” тіло 23-річного загиблого водія. “Також від’єднали клеми живлення від акумулятору та перекрили вентиль газового обладнання в автомобілі”, – розповідають рятувальники.

У ДСНС повідомили, що двох постраждалих пасажирів з легковиків госпіталізовано до лікарні міста Дніпро, а ще один постраждалий чоловік від госпіталізації відмовився.

Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюють співробітники Національної поліції. // УНІАН