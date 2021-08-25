В кабіні вантажівки у Польщі знайшли без ознак життя 35-річного українця

Тіло 35-річного громадянина України було знайдено в салоні вантажівки на стоянці біля автозаправної станції в м. Кротошин.

Про це 24 серпня повідомив заступник прессекретаря поліції Кротошина Пауліна Потажицька.

Поліцію у Кротошині, що у Великопольському воєводстві, викликали перехожі, які й повідомили, що у салоні вантажівки на стоянці на вул. Беніцька перебуває людина без свідомості.

На місце викликали медичну службу та прокурора. Виявилося, що чоловік вже мертвий, тому прокурор наказав проведення розтину, щоб з’ясувати причини та обставини смерті молодого українця.

Наразі встановлено, що 35-річний українець був співробітником місцевої компанії. // ua-in.info