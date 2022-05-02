У ДТП в Бердичеві загинули двоє людей, ще троє — травмовані (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 квітня близько 20:00 по вул. Пушкінській у м. Бердичеві. Унаслідок зіткнення автомобіля з бетонним парканом двоє людей загинули, ще троє отримали травми різного ступеню тяжкості. Розпочато досудове розслідування.

Попередньо, водій автомобіля «Шкода Октавія», 33-річний бердичівлянин, рухаючись вулицею районного центру, не впорався з керуванням та зіткнувся із бетонним парканом.

У результаті ДТП двоє пасажирів легковика віком 20 та 21 років померли на місці. Водія та двох пасажирів 2003 та 2001 років народження, госпіталізували до Бердичівської лікарні.

У керманича взято кров на дослідження для встановлення наявності алкоголю в крові.

Нині слідчі з’ясовують всі обставини автопригоди у рамках розпочатого кримінального провадження. Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає водіїв до неухильного дотримання Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Шановні водії, перевищення дозволеної швидкості є найпоширенішою причиною дорожньо-транспортних пригод. Подбайте, щоб швидкість вашого авто під час поїздок була такою, аби ви могли постійно контролювати транспортний засіб і могли безпечно та вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.

Відділ комунікації поліції Житомирської області