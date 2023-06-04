У ДТП в Черкасах постраждали двоє чоловіків та троє дітей

Потерпілих доставлено до Черкаської обласної дитячої лікарні.

У Черкасах зіштовхнулися дві автівки, травм зазнали 5 осіб, троє з яких – діти.

Про це повідомляє черкаський “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

“По приїзду медиками було виявлено 5 потерпілих. Серед постраждалих 3 дитини. У 10-річної дитини медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у іншої 5-річної дитини попередньо перелом стегна. Третя 7-річна дитина: ситуаційна реакція. Малечу доставлено до Черкаської обласної дитячої лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 40-річного чоловіка попередньо діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та різану рану щоки, його госпіталізували. У п’ятого 50-річного потерпілого було попередньо діагностовано політравму. Пацієнта у тяжкому стані доставлено до Третьої міської лікарні. // LB.ua