У зіткненні трьох автомобілів в Івано-Франківську травмувалося п’ять осіб

Аварія трапилась в обласному центрі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманичі та двоє пасажирів потрапили до лікарні. Слідчі встановлюють усі обставини події. Розпочато кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів сталася 11 березня близько 22 години в Івано-Франківську, по вулиці Залізничній.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що 29-річний франківець, керуючи автомобілем «Mitsubishi Pajero», виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху. Опісля, допустив зіткнення з автомобілями «Acura», яким керував 48-річний мешканець обласного центру та рухався в попутному напрямку, а також з автомобілем «Nissan», який рухався в зустрічному напрямку. За кермом останнього перебував 51-річний місцевий мешканець.

В результаті аварії до медзакладу доставлено керманичів транспортних засобів, 36-річного пасажира «Nissan» та 17-річну пасажирку «Acura».

За результатами медичного освідчення водій «Mitsubishi Pajero» за кермом перебував в стані алкогольного сп’яніння, інші водії – тверезі.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп’яніння, бо це може призвести до летальних наслідків.

Пам’ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв. Тому не нехтуйте Правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини