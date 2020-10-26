У Франківську патрульні врятували дітей, яких кинули напризволяще горе-батьки
Вечірній Франківськ. Заклопотані перехожі поспішали у власних справах, а двоє маленьких дітей спостерігали за цим з вікна першого поверху багатоповерхівки на вулиці Миколайчука.
У квартирі вони були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу.
Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонували до поліції й розповіла про побачене.
Вже незабаром двоє патрульних Степан Синиця та Оксана Міщанин були на місці й викликали рятувальників, щоб потрапити у квартиру.
Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому.
На дзвінки патрульних жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків.
Патрульні повідомили про подію ювенальну превенцію та службу в справах дітей.
Дякуємо заявниці, яка вчасно відреагувала на прохання дітей та повідомила поліцію.
Патрульна поліція Івано-Франківської областіTweet