У Франківську патрульні врятували дітей, яких кинули напризволяще горе-батьки

Вечірній Франківськ. Заклопотані перехожі поспішали у власних справах, а двоє маленьких дітей спостерігали за цим з вікна першого поверху багатоповерхівки на вулиці Миколайчука.

У квартирі вони були самі вже не одну годину. Зголодніли. Почали кликати на допомогу.

Дитячі прохання почула одна з перехожих. Жінка зателефонували до поліції й розповіла про побачене.

Вже незабаром двоє патрульних Степан Синиця та Оксана Міщанин були на місці й викликали рятувальників, щоб потрапити у квартиру.

Коли діти були у безпеці, 6-річний хлопчик розповів, що він з 3-річною сестрою відучора нічого не їли. Вони живуть з матір’ю, яка, за словами дітей, пішла з дому декілька днів тому.

На дзвінки патрульних жінка не відповідала й додому не повернулася, тому дітей відвезли до лікарні. Зараз вони під наглядом медиків.

Патрульні повідомили про подію ювенальну превенцію та службу в справах дітей.

Дякуємо заявниці, яка вчасно відреагувала на прохання дітей та повідомила поліцію.

Патрульна поліція Івано-Франківської області