У Харкові під час пожежі загинули двоє людей

Особи загиблих, вік та стать наразі встановлюються.

8 жовтня, у Харкові на відкритій території сталася пожежа в одноповерховій будівлі.

Про це повідомили в ДСНС.

До місця події прибуло 2 відділення ДСНС на автоцистернах. На момент їх прибуття вогнем повністю була охоплена невеличка одноповерхова будівля.

Площа пожежі склала 10 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих осіб. Їхні особи, вік та стать наразі встановлюються.

Причина виникнення пожежа встановлюється. // Діло