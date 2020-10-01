У Києві лікар швидкої помер під час виклику, коли надавав допомогу хворій

У Києві 62-річний лікар швидкої допомоги Валерій Бобирєв раптово помер під час виклику, коли сам надавав допомогу хворій.

Про це повідомили в “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва”, зазначає видання Big Kyiv.

“Майже половину свого життя він віддав “швидкій”. Товариші з роботи знали його, як висококваліфікованого лікаря, доброго та чуйного у ставленні до пацієнтів так колег. Важко сьогодні сказати, скільки врятованих життів на його рахунку , скільки сердець продовжують битися тільки тому, що у критичний момент біля них опинився досвідчений, грамотний і відповідальний лікар. А собі допомогти не зумів. Не встиг”, – йдеться в повідомленні.

Про причину смерті не повідомляється.

У столиці щодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад швидкої допомоги вдень та 130 – вночі.