У Києві поліцейські розшукують безвісти зниклого 14-річного хлопця (фото)

Неповнолітній пішов зі спеціалізованого навчального закладу, але додому досі не повернулася. Правоохоронці звертаються із проханням допомогти з розшуком дитини.

До Дніпровського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його 14-річний син Тимур Смачинський, який навчається у школі-інтернеаті, що на вулиці Миколи Юнкерова в Оболонському районі, не повернувся додому.

Правоохоронці з’ясували, що близько 16:00 години хлопець разом зі своїми однокласниками сів у трамвай № 12 на зупинці поблизу школи-інтернату. Згодом на зупинці «Каланча» діти вийшли, а неповнолітній поїхав далі. Мобільний телефон хлопця вимкнений, на зв’язок із рідними до теперішнього часу він не виходить.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, з позначкою «безвісти зниклий». Поліцейські встановлюють подальший маршрут дитини та опитують очевидців.

Прикмети зниклого: на вигляд 13-14 років, зріст 155 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, носить окуляри. Був одягнений у куртку чорного кольору, зелені джинси, чоботи чорного кольору та сіру шапку.

Поліцейські звертаються з проханням до всіх, хто може допомогти у розшуку дитини, надати інформацію за номерами: (044) 292-68-18, +38067-650-69-23, +38093-060-26-17 та 102.

Відділ комунікації поліції Києва