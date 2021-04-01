У Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство у службовому кабінеті

1 квітня о 5.45 годин працівниками відомчої охорони комбінату Державного резерву (бульвар Вацлава Гавела, 24) в службовому кабінеті адміністрації вказаного комбінату виявлено мертвим, з різаною раною шиї, менеджера.

Як вдалося дізнатися #ВартовимЕспресо, на місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж, яким потерпілий спричинив собі ушкодження.

Особу загиблого встановлено, ним виявився місцевий мешканець.

Мотиви скоєного встановлюють слідчі.