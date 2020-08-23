У Києві пропав неповнолітній хлопець (фото)

Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Зубарєв Дмитро Романович, 2005 р.н., який 21.08.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, волосся світле коротке, худорлявої тілобудови.

ОДЯГНЕНИЙ: шорти темно синього кольору з написом «Адідас», футболка з білими рукавами, взуття чорного кольору, рюкзак чорного кольору.

При отриманні будь якої інформації про можливе місце знаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

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