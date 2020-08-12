У Києві розшукується малолітня дитина (фото)

Дніпровським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітній Булавчик Максим Анатолійович, 2006 р.н., який 10.08.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ:на вигляд 13-14 років, зріст 150 см., худорлявої тілобудови, волосся коротке русявого кольору, очі сірого кольору

ОДЯГНЕНИЙ:футболку чорного кольору, джинси синього кольору, кросівки чорного кольору та чорну кепку.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».

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