У Києві розшукується малолітня дівчина (фото)

ОБОЛОНСЬКИМ УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітня МЯГКА АННА СЕРГІЇВНА, 2008 року народження, яка 20.03.2021 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулась.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст приблизно 151 см, худорлявої тілобудови, світле волосся по плечі.

Була одягнена: синя куртка, комуфляжні брюки, білі кросівки, при собі мала сумку «бананку» темного кольору.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітньої просимо телефонувати за номером «102».

Киев Оперативный