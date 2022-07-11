У Києві загинув водій легковика, який на швидкості врізався в електроопору (фото)

У Шевченковському районі Києва сталася смертельна ДТП — автівка врізалася у стовп, її водий загинув на місці.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Києві, дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Щусєва, 44.

Рятувальники, які прибули до місця НП, встановили, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля Mitsubishi Charisma з електроопорою водія затисло між сидінням та центральною стійкою автівки.

Співробітникам ДСНС довелося використати гідравлічний інструмент, щоб деблоковати тіло загиблого. // Вартові Еспресо