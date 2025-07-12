У Конгресі вимагають розслідування дій голови Пентагону щодо допомоги Україні

Піт Геґсет нібито ухвалював рішення без погодження з президентом.

Група республіканських сенаторів ініціювала проведення розслідування щодо того, чому міністр оборони США Піт Геґсет самовільно ставив на павзу надання Україні військової допомоги.

Як пише The Hill, законотворці вважають “провалом на багатьох рівнях” той факт, що припинення поставок зброї нашій державі, судячи з усього, відбулося без погодження з верховним головнокомандувачем армії США, президентом Дональдом Трампом.

Однопартійці господаря Білого дому вважають “тривожним та проблемним” повідомлення про те, що Геґсет міг і раніше без дозволу з Овального кабінету чинити перешкоди допомозі Україні з боку США. Деякі з сенаторів називають очільника Пентагону негідним своєї посади та навіть “аматором”. // LB.ua