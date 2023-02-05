У Кривому Розі подружжя загинуло в результаті пожежі в будинку

У Кривому Розі літня пара загинула у пожежі у власному будинку.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа сталася близько 6-ї ранку на вулиці Шульги в Центрально-Міському районі Кривого Рогу.

Зайнялася одна з кімнат приватного будинку. Дим був настільки густий, що шукати людей у палаючому будинку рятувальникам довелося в апаратах захисту органів зору та дихання.

Тіла чоловіка 1945 року народження та жінки 1947 року народження знайшли в одній із кімнат будинку. Лікарі вже нічим не могли допомогти людям.