У Кривому Розі подружжя загинуло в результаті пожежі в будинку
У Кривому Розі літня пара загинула у пожежі у власному будинку.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа сталася близько 6-ї ранку на вулиці Шульги в Центрально-Міському районі Кривого Рогу.
Зайнялася одна з кімнат приватного будинку. Дим був настільки густий, що шукати людей у палаючому будинку рятувальникам довелося в апаратах захисту органів зору та дихання.
Тіла чоловіка 1945 року народження та жінки 1947 року народження знайшли в одній із кімнат будинку. Лікарі вже нічим не могли допомогти людям.Tweet