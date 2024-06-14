У Києві 15-річний хлопець загинув, випавши з вікна багатоповерхівки

«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції.

У Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки. Наразі поліція проводить розслідування цього інциденту. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п’ятницю, 14 червня.

Сьогодні близько 18:00 до київської поліції надійшло повідомлення про загибель підлітка. За словами жителів, вони знайшли на території біля багатоповерхівки тіло юнака без ознак життя.

На місці працюють слідчі, представники ювенальної превенції та судовий медик для вияснення причин та обставин події.

«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції.

😭 Пʼятнадцятирічний киянин вчинив самогубство. Хлопець упав із багатоповерхівки. Обережно — чутливий контент! pic.twitter.com/JPEPUB2YUC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024

Як повідомляє Telegram-канал Київ-інфо, трагедія сталася у житловому комплексі «Паркові озера» у Дніпровському районі Києва. // Главком