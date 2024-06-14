У Києві 15-річний хлопець загинув, випавши з вікна багатоповерхівки
«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції.
У Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки. Наразі поліція проводить розслідування цього інциденту. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п’ятницю, 14 червня.
На місці працюють слідчі, представники ювенальної превенції та судовий медик для вияснення причин та обставин події.
😭 Пʼятнадцятирічний киянин вчинив самогубство.
Хлопець упав із багатоповерхівки.
Обережно — чутливий контент! pic.twitter.com/JPEPUB2YUC
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024
Як повідомляє Telegram-канал Київ-інфо, трагедія сталася у житловому комплексі «Паркові озера» у Дніпровському районі Києва. // ГлавкомTweet