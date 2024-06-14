У Києві 15-річний хлопець загинув, випавши з вікна багатоповерхівки

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«Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації», – додали в поліції.

У Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки. Наразі поліція проводить розслідування цього інциденту. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п’ятницю, 14 червня.

На місці працюють слідчі, представники ювенальної превенції та судовий медик для вияснення причин та обставин події.

Як повідомляє Telegram-канал Київ-інфо, трагедія сталася у житловому комплексі «Паркові озера» у Дніпровському районі Києва. // Главком

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