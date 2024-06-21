У Києві через ремонтні роботи обмежать рух на Північному мосту
У Києві, на Північному мосту через річку Дніпро, буде частково обмежений рух транспорту. З 21 червня по 10 серпня там проводитимуть ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Київавтодору“.
Зазначається, що обмеження будуть діяти у період з 12.00 21 червня до 00.00 10 серпня.
“Комунальна корпорація “Київавтодор” перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту”, – йдеться в повідомленні.