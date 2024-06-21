У Києві через ремонтні роботи обмежать рух на Північному мосту

У Києві, на Північному мосту через річку Дніпро, буде частково обмежений рух транспорту. З 21 червня по 10 серпня там проводитимуть ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Київавтодору“.

“У зв’язку з необхідністю виконання робіт з поточного ремонту, на Північному мосту буде частково обмежений рух транспорту у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра”, – інформують у “Київавтодорі”.