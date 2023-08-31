У Києві персонал кафе отруївся власними стравами

У Києві персонал одного із закладів громадського харчування отруївся власними стравами.

Про це розповіли у столичному Центрі контролю та профілактики захворювань.

Як повідомляється, йдеться про шістьох працівників, які були госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією, що, за словами спеціалістів, «імовірно, пов’язано з вживанням готових страв комплексних обідів для співробітників закладу».

«Наразі п’ятеро хворих перебувають на лікуванні у медичних закладах міста Києва, одна особа — на амбулаторному лікуванні. Лікарями та фахівцями Центру проводяться необхідні бактеріологічні дослідження… Розпочато епідеміологічне розслідування», — йдеться у повідомленні.

Водночас назва зазначеного закладу не уточнюється. // NV