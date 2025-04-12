У Києві затримали відомого екс-динамівця Алієва

Правоохоронці витягли спортсмена з авто та одягли на нього кайданки.

У столиці затримали відомого футболіста, колишнього півзахисника футбольного клубу «Динамо» (Київ) та Національної збірної України Олександра Алієва. Як інформує «Главком», відповідне відео поширюється у столичних пабліках.

На кадрах видно, як правоохоронці витягають спортсмена з авто та одягають на нього кайданки.

У Києві затримали відомого та скандального футболіста Алієва. pic.twitter.com/xpKwG4kh3L — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2025

Окреме шоу влаштувала пасажирка Алієва. Вона залізла на капот патрульної машини та не давала їй від’їхати.

Очевидці інциденту стверджують, що і Алієв, і його супутниця були нетверезі.

Тим часом, Алієв відреагував на інформацію про затримання. У сторіз Instagram він запевнив, що був тверезим, з усім розібрався і з ним все гаразд.

Алієв відреагував на інформацію про затримання. У сторіз Instagram він запевнив, що був тверезим, з усім розібрався і з ним все гаразд. pic.twitter.com/ttLrMD5FFY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2025

Як відомо, 40-річний Олександр Алієв після завершення кар’єри виступає за медіафутбольний клуб IGNIS. У 2023 році він отримав посвідчення Учасника бойових дій.

Нагадаємо, у РФ слідчі порушили кримінальну справу проти Алієва та оголосили його в розшук.

«Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)», – йдеться у повідомленні російських силовиків. Максимальне покарання за цією статтею – сім років позбавлення волі.

Приводом стало те, що своєму Instagram ексфутболіст закликав Збройні сили України берегти себе та вбивати всіх на своєму шляху у Курській області.

Як відомо, Алієв народився в Хабаровську і до 12 років жив у Росії, його мати родом із Курська. У Росії Алієв грав за «Локомотив» (2010) та махачкалінський «Анжі» (2014–2015).

У складі київського «Динамо» Алієв став дворазовим чемпіоном України, виграв Кубок та три Суперкубки країни. У збірній України півзахисник провів 28 матчів та забив шість голів.