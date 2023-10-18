Двоє людей загинули, п’ятеро травмовані у ДТП на Тячівщині (фото)

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Слідчі Головного управління Нацполіції Закарпаття розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті та травмування кількох людей. На місці аварії працюють правоохоронці. Найближчим часом у справі призначать експертні дослідження

Сьогодні, 18 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на в’їзді у село Нижня Апша Тячівського району.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції та слідчі Головного управління поліції в Закарпатській області, які провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

двоє людей загинули, п'ятеро — травмовані: поліцейські закарпаття розслідують смертельну аварію на тячівщині

Встановлено, що близько 10:00, 63-річний мешканець села Грушово на автомобілі «ВАЗ-21099» рухаючись своєю смугою зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-2107», під керуванням 65-річного села Топчино Тячівського району, який у цей час здійснював маневр розвороту.

двоє людей загинули, п'ятеро — травмовані: поліцейські закарпаття розслідують смертельну аварію на тячівщині

Внаслідок аварії 63-річний водій «ВАЗ-21099» загинув на місці ДТП. Разом з ним у авто перебували двоє неповнолітніх, 14-річна дівчина і 8-річний хлопчик. Їх госпіталізували до лікарні. Також госпіталізували водія «ВАЗ 2107» та його пасажирів — 13, 15-річних дівчат і 59-річну жінку. Остання, за інформацією від медиків, від отриманих травм померла дорогою до лікарні.

двоє людей загинули, п'ятеро — травмовані: поліцейські закарпаття розслідують смертельну аварію на тячівщині

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Найближчим часом у справі призначать експертні дослідження, опираючись на висновки яких у подальшому правоохоронці встановлять усі об’єктивні обставини аварії.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

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