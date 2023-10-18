Двоє людей загинули, п’ятеро травмовані у ДТП на Тячівщині (фото)

Слідчі Головного управління Нацполіції Закарпаття розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті та травмування кількох людей. На місці аварії працюють правоохоронці. Найближчим часом у справі призначать експертні дослідження

Сьогодні, 18 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на в’їзді у село Нижня Апша Тячівського району.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції та слідчі Головного управління поліції в Закарпатській області, які провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

Встановлено, що близько 10:00, 63-річний мешканець села Грушово на автомобілі «ВАЗ-21099» рухаючись своєю смугою зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-2107», під керуванням 65-річного села Топчино Тячівського району, який у цей час здійснював маневр розвороту.

Внаслідок аварії 63-річний водій «ВАЗ-21099» загинув на місці ДТП. Разом з ним у авто перебували двоє неповнолітніх, 14-річна дівчина і 8-річний хлопчик. Їх госпіталізували до лікарні. Також госпіталізували водія «ВАЗ 2107» та його пасажирів — 13, 15-річних дівчат і 59-річну жінку. Остання, за інформацією від медиків, від отриманих травм померла дорогою до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Найближчим часом у справі призначать експертні дослідження, опираючись на висновки яких у подальшому правоохоронці встановлять усі об’єктивні обставини аварії.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області