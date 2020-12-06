В Украине за сутки – 11 590 новых случаев COVID-19

За сутки, 5 декабря, в Украине зафиксировали 11 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По состоянию на утро 6 декабря зафиксировано 11590 новых случаев коронавирусной болезни. В том числе, заболели 627 детей и 493 медики.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

При этом выздоровели 6048 человек, госпитализированы 1127 пациентов. За минувшие сутки умерли 167 человек с коронавирусом.

В целом вчера сделали 42096 тестирований – 33308 методом ПЦР и 8788 методом ИФА.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы