Умер известный криминальный «авторитет» из Харькова, — СМИ
Умер харьковский криминальный авторитет Вадим Казарцев по прозвищу «Князь»
Информацию об этом корреспонденту Depo.Харьков подтвердив информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.
«Есть такая информация и она небезосновательна», — прокомментировал собеседник информацию о смерти Казарцева.
Источник агентства подчеркнул, что Казарцев умер в результате заболевания. «Это не насильственная (смерть — ред.)», — сказал собеседник.
Tweet