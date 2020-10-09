Умер известный криминальный «авторитет» из Харькова, — СМИ

Умер харьковский криминальный авторитет Вадим Казарцев по прозвищу «Князь»

Информацию об этом корреспонденту Depo.Харьков подтвердив информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

«Есть такая информация и она небезосновательна», — прокомментировал собеседник информацию о смерти Казарцева.

Источник агентства подчеркнул, что Казарцев умер в результате заболевания. «Это не насильственная (смерть — ред.)», — сказал собеседник.