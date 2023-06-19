У Києві зупинили фунікулер

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У столиці через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

У Києві зупинився фунікулер

Фото з Facebook Mykola Povoroznyk

Скільки потрібно часу на вирішення проблеми, міська влада не вказує.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково. // УП

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