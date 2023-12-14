У «Київстарі» заявили, що майже відновили зв’язок: коли повернуть мобільний інтернет

“Київстар” майже відновив зв’язок після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента компанії Олександра Комарова в ефірі телемарафону.

“Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв’язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра у Києві”, – заявив Комаров.