У «Київстарі» заявили, що майже відновили зв’язок: коли повернуть мобільний інтернет
“Київстар” майже відновив зв’язок після масштабної хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента компанії Олександра Комарова в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що компанії не вдалося за заявленим планом відновити мобільний інтернет. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.
“На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету”, – пояснив директор компанії.