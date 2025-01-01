У Лас-Вегасі біля трампівського готелю вибухнула масківська Tesla Cybertruck – ЗМІ

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Вибух спричинив велику хмару диму, що здійнялася над готелем.

У Лас-Вегасі біля готелю Trump International в середу, 1 січня, вибухнув автомобіль Tesla Cybertruck. Про це повідомило видання Daily Mail з посиланням на очевидців.

Зазначається, що в момент інциденту цей автомобіль стояв перед вхідними дверима готелю, що обертаються.

На опублікованому у мережі відео видно, що спершу пролунав вибух. Він спричинив велику хмару диму, що здійнялася над готелем. Після цього автомобіль загорівся.

Зі слів очевидців, у будівлі було чути, як спрацювала пожежна сигналізація.

На місця загоряння автомобіля прибули пожежники. Після того, як перед вхідними дверима вибухнуло авто, готель був евакуйований. Наразі немає інформації про постраждалих.

 

 

До слова автомобілі Cybertruck виготовляє компанія Tesla, що належить соратнику обраного президента США Дональда Трампа Ілону Маску.

Дзеркало тижня
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