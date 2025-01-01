У Лас-Вегасі біля трампівського готелю вибухнула масківська Tesla Cybertruck – ЗМІ
Вибух спричинив велику хмару диму, що здійнялася над готелем.
У Лас-Вегасі біля готелю Trump International в середу, 1 січня, вибухнув автомобіль Tesla Cybertruck. Про це повідомило видання Daily Mail з посиланням на очевидців.
Зазначається, що в момент інциденту цей автомобіль стояв перед вхідними дверима готелю, що обертаються.
На опублікованому у мережі відео видно, що спершу пролунав вибух. Він спричинив велику хмару диму, що здійнялася над готелем. Після цього автомобіль загорівся.
Зі слів очевидців, у будівлі було чути, як спрацювала пожежна сигналізація.
На місця загоряння автомобіля прибули пожежники. Після того, як перед вхідними дверима вибухнуло авто, готель був евакуйований. Наразі немає інформації про постраждалих.
I have footage of smoke/fire and evacuation at @realDonaldTrump Trump International Hotel Las Vegas pic.twitter.com/wVfyafg9bO
— Chris Saad (@ChrisSaad) January 1, 2025
🚨 Tesla Cybertruck Sparks Fire & Explosion at Trump Hotel Las Vegas; Fireworks Heard! 🚨 #Tesla #Cybertruck #Fire #Explosion #TrumpHotel Vegas; pic.twitter.com/TAHAv7M9F1
— Intelligence Observer (@intell_Observer) January 1, 2025
До слова автомобілі Cybertruck виготовляє компанія Tesla, що належить соратнику обраного президента США Дональда Трампа Ілону Маску.