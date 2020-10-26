У Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна виборчої дільниці

Вона була розташована на першому поверсі.

У Луцьку спостерігач від партії «Сила і честь» вистрибнув з вікна виборчої дільниці № 071044 після початку підрахунку голосів.

Про це пише інформаційне агентство «Волинські новини».

«Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки близько 22:30», — йдеться у повідомленні.

Виборча дільниця розташована на першому поверсі. Про травми спостерігача не повідомляється. // lb.ua