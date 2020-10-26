У Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна виборчої дільниці

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Вона була розташована на першому поверсі.

У Луцьку спостерігач від партії «Сила і честь» вистрибнув з вікна виборчої дільниці № 071044 після початку підрахунку голосів.

У Луцьку спостерігач від партії вистрибнув з вікна виборчої дільниці

Фото: volynnews.com

Про це пише інформаційне агентство «Волинські новини».

«Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки близько 22:30», — йдеться у повідомленні.

Виборча дільниця розташована на першому поверсі. Про травми спостерігача не повідомляється. // lb.ua

 

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