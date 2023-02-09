У Львівському районі внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій «Сітроена» (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого, близько 22.10, на автодорозі «Київ-Чоп» у селищі Запитів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен Берлінґо», 26-річний мешканець Нового Роздолу, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з вантажівкою «Мерседес Актрос», якою керував 56-річний житель Полтавської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій «Сітроена» помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області